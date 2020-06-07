Андрею Норкину пожелали сил Фото: Норкин А.В. © Сайт andreynorkin.ru/Максим Матюх

Российские звезды и пользователи соцсетей поддержали телеведущего НТВ Андрея Норкина, который похоронил жену Юлию. Свои соболезнования они высказали под постом журналиста с фотографией гроба в Instagram.

«Соболезную», — написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Также глубокие соболезнования принес дрессировщик Эдгар Запашный. В стороне не осталась и редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Царство Небесное Юле Норкиной. Сил и мужества Андрею. Один теперь с детьми…» — высказалась она. Кроме того, сил Норкину пожелал и депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. А депутат Алексей Журавлев назвал смерть жены телеведущего «непоправимым» и «ужасным» происшествием.

Слова поддержки написали и обычные пользователи соцсети. «Она была правдоруб, справедливая и умная женщина!!! Очень жаль…» — оставила комментарий anna_shulgina_03. «Держитесь, я не знаю как, но держитесь. Ее очень будет не хватать нам. Спасибо ей за все что она сделала, таких больше нет», — добавила medvedevaliu.

Ранее Андрей Норкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с похорон жены. Юлия Норкина скончалась от инфаркта в возрасте 52 лет. Похороны прошли на Новодеревенском кладбище, пишет агентство Nation News. Проститься с журналисткой пришли около ста человек. Норкин поблагодарил всех, однако заявил, что его жене такое внимание бы не понравилось.

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