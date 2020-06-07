На прощание с Юлией пришли десятки человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине прошло прощание с женой журналиста и телеведущего НТВ Андрея Норкина — Юлией. Журналист выложил фото с похорон в свой аккаунт Instagram.

«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди!» — написал Норкин. Пользователи поддержали журналиста, пожелав ему сил.

По информации «Стархит», Норкин не стал выполнять одну из традиций — бросать горсть земли на крышку гроба. Он стоял в стороне и позволял присутствующим отдать дань уважения Юлии. Только после этого подошел к могиле и молча стоял несколько минут

О смерти Юлии Норкиной стало известно 5 июня. Она скончалась в возрасте 53 лет. Юлия вела программы на телевидении и радио. В последнее время работала ведущей на радио. У женщины остались четверо детей. Друг Юлии Евгений Спицын заявил, что причиной смерти стал инфаркт. По его словам, в последний раз он разговаривал с Норкиной несколько дней назад. У женщины были проблемы с переходом сына в старшую школу. «Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс», — предположил друг погибшей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.