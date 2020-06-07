Бактерии умеют адаптироваться к антисептикам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — объяснил медик. Кроме того, он отметил, что бактерии умеют адаптироваться к антисептикам.

Онищенко добавил, что отрасль дезинфицирующих средств постоянно развивается и на смену одним средствам приходят другие нового поколения. Однако, по словам эпидемиолога, обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта. «Мало купить дезинфецирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию», — подчеркнул бывший санврач РФ. Помимо этого, Онищенко раскрыл, что при длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки.

Ранее ученые из Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) изобрели антисептическое средство — изо-октенидин. Дезинфекант может убить вирусы полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц, передает « Царьград ».

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