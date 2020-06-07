Названы причины, по которым туристы отказываются от отдыха в Сочи

Туристы отказываются от отдыха на курортах Краснодарского края из-за невозможности купаться в море, страха заразиться коронавирусом и отсутствия финансов. Об этом заявила гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко
«У нас ограничена территория передвижения в рамках санатория, масса всего, что закрыто и недоступно, <…> логично, что потребителю это может быть не интересно, и позиция людей, которые решают что им это не нужно, обоснована», — цитирует Ануфриенко ТАСС. По ее словам, многие туристы отказываются от отпусков из-за закрытых пляжей. Также люди боятся покидать дома из-за коронавируса. Более того, в период пандемии, россияне потеряли большую часть своих накоплений, что делает их поездку невозможной.
Режим самоизоляции в Краснодарском крае продлили до 21 июня, передает агентство Nation News. До этого времени пляжи российских курортов будут закрыты. Санатории с медицинской лицензией в стране открылись 1 июня, пишет телеканал 360. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на пляже не нужно будет носить маски, достаточно соблюдать социальную дистанцию.
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