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Как рассказала знакомая пенсионерки Надежда Скрипник, из-за внимания к этому происшествию в СМИ и соцсетях Гаврилова испытывает стресс. «Лучше бы помогли продуктами, кто чем сможет, а не чесали языками и не снимали видео», — заявила Скрипник.

В разговоре с корреспондентами телеканала 360 пенсионерка заявила, что отправилась в магазин для того, чтобы прогуляться в хорошую погоду. «Я ползала, все нормально. Из мухи слона не надо раздувать», — заявила Гаврилова.

По словам Нечкина, в разговоре с ним пенсионерка заявила, что отправилась в магазин, потому что волонтеры покупали ей продукты, но не те, которые она хотела. В ответ Нечкин предложил ей помощь от КПРФ — этой услугой Гаврилова пообещала воспользоваться позже.

Очевидцем происшествия стал член местного отделения партии КПРФ Вячеслав Нечкин — именно он снял на видео то, как пенсионерка пытается добраться до магазина. «Инвалидность, немощь — это не позор. По крайней мере, это не для нее позор, а позор для общества, которое не может с этим справиться и достойный быт устроить женщине», — заявил в разговоре с телеканалом 360 Нечкин, отметив, что разместил видео в интернете, чтобы привлечь внимание общества.

Жительница города Чайковский в Пермском крае, пенсионерка Людмила Гаврилова, которая парализована уже в течение шести лет, отправилась в магазин ползком. Видео происшествия появилось в соцсетях. Как объяснила сама Гаврилова, самостоятельно отправиться в магазин она решила потому, что волонтеры покупают ей не те продукты.

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