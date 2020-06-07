06 июня 2020
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В Пермском крае бабушка-инвалид ползком добралась до магазина. «Волонтеры берут не то». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка решила добраться до магазина своими силами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница города Чайковский в Пермском крае, пенсионерка Людмила Гаврилова, которая парализована уже в течение шести лет, отправилась в магазин ползком. Видео происшествия появилось в соцсетях. Как объяснила сама Гаврилова, самостоятельно отправиться в магазин она решила потому, что волонтеры покупают ей не те продукты.

Очевидцем происшествия стал член местного отделения партии КПРФ Вячеслав Нечкин — именно он снял на видео то, как пенсионерка пытается добраться до магазина. «Инвалидность, немощь — это не позор. По крайней мере, это не для нее позор, а позор для общества, которое не может с этим справиться и достойный быт устроить женщине», — заявил в разговоре с телеканалом 360 Нечкин, отметив, что разместил видео в интернете, чтобы привлечь внимание общества.

По словам Нечкина, в разговоре с ним пенсионерка заявила, что отправилась в магазин, потому что волонтеры покупали ей продукты, но не те, которые она хотела. В ответ Нечкин предложил ей помощь от КПРФ — этой услугой Гаврилова пообещала воспользоваться позже.

В разговоре с корреспондентами телеканала 360 пенсионерка заявила, что отправилась в магазин для того, чтобы прогуляться в хорошую погоду. «Я ползала, все нормально. Из мухи слона не надо раздувать», — заявила Гаврилова.

Как рассказала знакомая пенсионерки Надежда Скрипник, из-за внимания к этому происшествию в СМИ и соцсетях Гаврилова испытывает стресс. «Лучше бы помогли продуктами, кто чем сможет, а не чесали языками и не снимали видео», — заявила Скрипник.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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