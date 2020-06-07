07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

Губернатор Текслер и блогер Варламов прогулялись по Челябинску. И пришли к общему выводу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Илья Варламов поделился с губернатором Челябинской области идеями о том, как улучшить регион Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об итогах своей прогулки с блогером-урбанистом Ильей Варламовым. Вместе они пришли к общему выводу — Челябинску не хватает пешеходных зон и скверов.

«Говорили о том, как должен измениться город, чтобы стать современным и комфортным. Услышал интересные идеи. Была и критика», — рассказал Текслер в своем профиле в Instagram. Мнения главы региона и блогера сошлись в том, что Челябинск «недружелюбен к пешеходам».

«Нужно больше пешеходных зон, зелени, скверов. Мест, где можно будет отдохнуть, заняться спортом», — заявил Текслер, отметив, что это будет актуально и для других городов. По словам главы региона, у экспертов в урбанистике уже есть хорошие предложения — их обсудят во время следующего приезда Варламова в Челябинск.

Ранее Илья Варламов рассказал о том, что его команда посетит 68 российских городов. В рамках поездки Варламов планирует осмотреть пространства городов, встретиться с местными активистами и обозначить проблемы. В марте Варламов посетил Курган — ранее блогер посмеялся над местными ограждениями вокруг вокзалов, заявив, что теперь «враг не пройдет». А перед поездкой в Челябинскую область блогер попросил своих читателей в Twitter помочь ему определиться, какой город посетить.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Культура Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...