Захарова назвала причину массовых беспорядков в США

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Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина погиб при задержании в результате жестокого обращения полиции. Демонстранты вышли на улицы американских городов с требованием остановить расизм и полицейское насилие.

«Они [США] получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». По мнению дипломата, Америка столкнулась с последствиями продвигаемых ей самой в других странах идей о допустимости дестабилизации режима и расшатывания обстановки.

Беспорядки в США, начавшиеся в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и впоследствии охватившие всю страну, стали следствием того хаоса, который Вашингтон сеял по всему миру, заявила представительница МИД России Мария Захарова.

По мнению Марии Захаровой, США столкнулись с тем, что сами пропагандируют в других странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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