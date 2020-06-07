07 июня 2020

Летний чемпионат мира по биатлону отменен из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат мира по летнему биатлону. 3 день. Спринт. Тюмень, летний биатлон
IBU отменил чемпионат после решения правительства Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Летний чемпионат мира по биатлону, который должен был пройти в немецком Рупольдинге 19—23 августа, отменен. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Исполнительный совет IBU сегодня объявил об отмене летнего чемпионата мира по биатлону 2020 года и об отсрочке Конгресса IBU», — говорится в сообщении организации.

Решение было принято во время двухдневного заседания Исполкома IBU, которое провели в режиме видеоконференции. Летний чемпионат мира должен был состояться в немецком Рупольдинге 19—23 августа. Однако после решения правительства Германии отменить все массовые мероприятия до 31 августа 2020 года Федерация лыжного спорта страны и Организационный комитет в Рупольдинге решили отменить мероприятие.

Что касается Конгресса IBU, который был запланирован на 10—13 сентября в Праге, его было решено перенести на 13—15 ноября 2020 года.

Ранее на осень был перенесен чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля. По словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, личные гонки, по результатам которых может быть сформирован состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, могут провести в ноябре, а эстафеты — в декабре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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