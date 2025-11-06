Извинения не помогли: рэперу Icegergert грозит 15 суток за тюремную фразу

Прокуратура направила материалы в суд, который и вынесет окончательное решение по делу рэпера Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российскому рэперу Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) грозит 15 суток за публичный лозунг АУЕ* («Арестантское уголовное единство» движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Несмотря на то, что музыкант признал вину, московская прокуратура возбудила в отношении Гергерта административное дело.

«Прокуратура Москвы возбудила в отношении Георгия Гергерта дело об административном правонарушении. <...> Вину в совершении указанного административного правонарушения он признал», — сказано в сообщении telegram-канала московской прокуратуры.

В ведомстве также добавили, что уже направили материалы дела в суд, который и решит дальнейшую судьбу рэпера в этом вопросе. Максимальная санкция по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ предполагает арест до 15 суток.

Инцидент произошел 26 октября 2025 года. Гергерт выступал на концертной площадке на Ленинградском проспекте. Во время выступления артист произнес со сцены лозунг, который пропагандирует криминальную субкультуру и искажает ценностные ориентиры. В прокуратуре отметили, что такие высказывания создают у слушателей положительное отношение к преступному миру. Проведенная лингвистическая экспертиза доказала факт того, что произнесенная Icegergert фраза относится к запрещенной в РФ субкультуре.