Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь

06 ноября 2025 в 15:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Лукашенко, многие украинские переселенцы уже живут и работают в Беларуси

По словам Лукашенко, многие украинские переселенцы уже живут и работают в Беларуси

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинских мигрантов переезжать в Беларусь. Заявление прозвучало во время церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре. 

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем», — сказал Лукашенко, передает издание «Белта». Президент пообещал обеспечить украинским семьям и их детям доступ к образованию и здравоохранению на равных условиях с белорусскими гражданами.

Лукашенко признался, что изначально сомневался в целесообразности своего участия в открытии моста в Мозырском районе. На фоне продолжающегося конфликта в Украине торжественное открытие могло выглядеть неуместно. Однако глава государства решил, что символизм события перевешивает возможные негативные интерпретации. «Мы соединяем берега в том числе и для них», — заявил президент.

Продолжение после рекламы

По словам Лукашенко, многие украинские переселенцы уже живут и работают в Беларуси, в том числе в Гомельской области. Президент положительно оценил их вклад в экономику страны и интеграцию в белорусское общество. Он отметил, что для Беларуси это «благо».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • ДА
    06 ноября 2025 16:39
    А если гора к Магомету не придет, то, тогда уж, Магомет к горе. Извините...
Добавить комментарий
Следующий материал