Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь

По словам Лукашенко, многие украинские переселенцы уже живут и работают в Беларуси Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинских мигрантов переезжать в Беларусь. Заявление прозвучало во время церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре.

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем», — сказал Лукашенко, передает издание «Белта». Президент пообещал обеспечить украинским семьям и их детям доступ к образованию и здравоохранению на равных условиях с белорусскими гражданами.

Лукашенко признался, что изначально сомневался в целесообразности своего участия в открытии моста в Мозырском районе. На фоне продолжающегося конфликта в Украине торжественное открытие могло выглядеть неуместно. Однако глава государства решил, что символизм события перевешивает возможные негативные интерпретации. «Мы соединяем берега в том числе и для них», — заявил президент.

Продолжение после рекламы