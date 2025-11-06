Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь
По словам Лукашенко, многие украинские переселенцы уже живут и работают в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинских мигрантов переезжать в Беларусь. Заявление прозвучало во время церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре.
«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем», — сказал Лукашенко, передает издание «Белта». Президент пообещал обеспечить украинским семьям и их детям доступ к образованию и здравоохранению на равных условиях с белорусскими гражданами.
Лукашенко признался, что изначально сомневался в целесообразности своего участия в открытии моста в Мозырском районе. На фоне продолжающегося конфликта в Украине торжественное открытие могло выглядеть неуместно. Однако глава государства решил, что символизм события перевешивает возможные негативные интерпретации. «Мы соединяем берега в том числе и для них», — заявил президент.
По словам Лукашенко, многие украинские переселенцы уже живут и работают в Беларуси, в том числе в Гомельской области. Президент положительно оценил их вклад в экономику страны и интеграцию в белорусское общество. Он отметил, что для Беларуси это «благо».
