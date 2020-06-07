В начале учебного года учителям придется повторять пройденный материал со школьниками Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В этом сложном учебном году у московских школьников не возникло проблем с успеваемостью во многом потому, что учителям было рекомендовано не ставить ученикам плохие оценки. Хотя велика вероятность того, что самостоятельно освоить учебную программу удалось не всем, поделились с URA.RU учителя. Поэтому новый учебный год для школьников начнется с повторения прошлогодней программы.

«Проблемы для успешного освоения учебной программы у московских школьников начались с конца осени — тогда учебу прерывали многочисленные эвакуации из-за сообщений о минировании. После — начались новогодние каникулы, а спустя некоторое время школьники были переведены на домашнее обучение из-за пандемии», — напомнил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. По его мнению, в целом справиться с программой детям удалось — на руку сыграли и многие послабления, в том числе рекомендации учителям не аттестовывать школьников на «тройки».

«Пока, судя по оценкам, оболочка приемлемая. Но мы не знаем, что за ней скрывается. Хотя, с тем, что ученики смогли все усвоить не в полной мере, я соглашусь уже сейчас. Но нагнать программу — реально. И даже если выяснится, что школьники не смогли самостоятельно все изучить, им это не будет ставиться в упрек. Ведь это не такие большие потери, какие мы могли понести из-за пандемии», — сказал Снегуров.

С этим согласен и преподаватель школы «Интеллектуал», председатель независимого профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Учителя в Москве формально не имели никаких прав поставить „двойку“ за то, что ученик не выполнил какое-то задание — возможно, у него просто не было возможности это сделать из-за работы в дистанционном режиме. Поэтому при выставлении итоговых оценок мы ориентировались на результаты предыдущих четвертей. В связи с этим, думаю, могли быть выставлены завышенные оценки», — отметил учитель.

Однако преподаватели понимают, что качество обучения в последней степени оставляет желать лучшего — поэтому в новом учебном году всем учителям придется уделить внимание повторению того материала, который недоучили в марте—мае. «Если учителей, как обещано, не будут мучить проверочными министерскими работами в сентябре, то, условно говоря, к январю все упущенные знания будут восстановлены», — полагает Луховицкий.

По мнению доктора педагогических наук, заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга, в этом учебном году для школьников не произошло никакой трагедии. «В большинстве школ вся учебная программа была пройдена уже к концу третьей четверти (она длится до середины марта — прим. ред.). А в четвертой четверти начинается подготовка к контрольным по изученным темам. Поэтому ребята со всем справились, а учителя работали как настоящие герои», — рассказал эксперт.

Со сдачей ЕГЭ проблем у одиннадцатиклассников также не возникнет. Это связано с тем, что к выпускному экзамену школьники начинают готовиться с десятого класса, поэтому многие готовы сдавать экзамены уже сейчас. Однако благодаря сдвинутым срокам сдачи экзаменов и дистанционному обучению, в ходе которого выпускников не отвлекали «не по делу», ребята смогут еще более качественно подготовиться к экзамену. На руку им сыграет и то, что из-за дистанционного обучения в пандемию в вузах увеличат число бюджетных мест, а также перенесут военный призыв.

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