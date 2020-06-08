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Рысь пыталась напасть на людей под Миассом. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Рысь собиралась защитить свою территорию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Аргазинского водохранилища под Миассом (Челябинская область) рысь вышла к работавшим экскаваторщикам и предприняла несколько попыток напасть на них. Хищницу отпугнул от людей пес.

На видео рысь совершает несколько целенаправленных набегов на людей, и уже, кажется, готовится к решительному прыжку в стремлении защитить свою территорию от непрошенных гостей. Машинисты закрылись от дикой кошки в кабине экскаватора. Рысь отогнал от людей пес, который громко лаял и несколько раз подбежал в сторону хищницы, вспугнув животное, пишет РЕН ТВ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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