Рысь собиралась защитить свою территорию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Аргазинского водохранилища под Миассом (Челябинская область) рысь вышла к работавшим экскаваторщикам и предприняла несколько попыток напасть на них. Хищницу отпугнул от людей пес.

На видео рысь совершает несколько целенаправленных набегов на людей, и уже, кажется, готовится к решительному прыжку в стремлении защитить свою территорию от непрошенных гостей. Машинисты закрылись от дикой кошки в кабине экскаватора. Рысь отогнал от людей пес, который громко лаял и несколько раз подбежал в сторону хищницы, вспугнув животное, пишет РЕН ТВ.