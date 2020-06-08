Каждый второй россиянин оказался под угрозой потери работы

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Специалисты также рассказали, что наиболее уязвимыми оказались работники моложе 30 лет и работающие женщины с детьми — им трудоустроиться на новое место в условиях кризиса будет гораздо сложнее. Специалисты также подчеркивают, что 65% граждан с низким уровнем образования (общим средним и ниже) находятся в наихудшем положении на рынке труда.

Наиболее уязвимыми группами исследователи считают работников транспорта и связи, сферы услуг, торговли, общественного питания, туризма, спорта. культуры и развлечений — это порядка 63% работающих граждан страны. В РАНХиГС предупреждают, что существенно потерять доходы могут работники с «серыми» заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума (треть всех работников). Кроме того, эксперты отметили, что под угрозой увольнения и потери доходов оказались бюджетники, зарплата которых ниже прожиточного минимума. Также высок риск потерять работу у самозанятых (20%).«Для этих работников угрозу полной потери или существенного сокращения трудового дохода следует оценивать как серьезную», — подчеркивается в докладе.

Авторы доклада отмечают, что эпидемия коронавируса, которая привела к закрытию большей части предприятий и снижению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, пишет РБК. По их прогнозам, в группе риска могут оказаться 35 млн (49,7%) россиян (всего в РФ трудится, по данным Росстата, порядка 70 млн человек).

Половина рабочих в России находятся под угрозой увольнения, считают эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, исследовавшие вопрос о том, какие группы трудящихся наиболее уязвимы к воздействию пандемии на рынок труда.

В период пандемии коронавируса почти половина работающих граждан в любой момент могут потерять работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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