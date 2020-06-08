Тюменка отправится в Москву на съемки шоу Елены Степаненко Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменская пенсионерка и начинающий блогер Наталья Потаева отправится на шоу Елены Степаненко на канале «Россия-1». Женщина стала одним из лидеров народного голосования с песней «Руды рык», видео попало в эфир передачи, на которой ее признали победительницей. Об этом тюменка сообщила на своем канале в YouTube.

«Редакторы шоу Елены Степаненко „Ещё не вечер“ заметили, как я пою в интернете и в одной из передач показали отрывок песенки „Руды рык“ среди ещё нескольких народных интернет-певцов, а потом пригласили на очередной выпуск программы в Москву», — рассказала Наталья Потаева. По ее словам, сначала она узнала об этом из прямого эфира передачи, а после с ней через социальные сети связались редактора Степаненко.

Во время передачи «Еще не вечер» звездному жюри в составе певицы Екатерины Шавриной и продюсера Виктора Дробыша представили пять видео с записями народных певцов. Они единогласно выбрали победительницей Наталью Потаеву.

Тюменка начала вести свой блог «Вести с Зеленого берега» на YouTube два года назад после выхода на пенсию. «Веду мастер-классы по рукоделию, рассказываю о новостях Тюмени, делюсь секретами продвижения в YouTube, по вечерам выхожу в прямой эфир с песнями советской эстрады и пою песни наших лет», — сообщает она. Сейчас на канале 7,6 тыс. подписчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что два года назад блогер Наталья Потаева обратилась к друзьям в соцсетях с просьбой поддержать ее канал на Youtube — она опасалась, что новые правила хостинга помешают ей получать прибавку к пенсии. Тогда на канале было всего 252 подписчика.