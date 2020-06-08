В идее поднять оплату труда россиянам нашли минус

Бизнесмены будут заключать договоры с теми, кто готов работать за более низкую ставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предложение Госдумы установить в России минимальную оплату труда по срочным договорам и для тех, кто трудится неполный день, на уровне не менее 150 рублей в час не сможет повлиять на зарплаты. Работодатели не будут платить больше, чем могут себе позволить, заявил в разговоре с URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Идея популистская. Это никак не скажется на уровне оплаты труда. Зарплата будет платиться ровно столько, сколько может себе позволить бизнес», — объяснил он. Калугин добавил, что после принятия такого закона об изменении оплаты труда вместо срочных договоров работодатели начнут заключать гражданско-правовые без социальных выплат. Также по словам экономиста, зарплату и вовсе могут платить в конвертах.

Кроме того, Калугин напомнил, что рынок труда является конкурентной средой. «Если есть те, кто готов поработать за более низкую ставку, то договор расторгнут и будет заключен другой», — заключил он.

Ранее депутаты ЛДПР предложили установить с 2021 года почасовую оплату труда для тех, кто работает по срочным договорам и на неполный день не менее 150 рублей в час, пишет сайт argumenti.ru. В мае эта ставка составляла 89,85 рубля. По их словам, это нужно, чтобы работодатели не устанавливали слишком низкую зарплату и не уходили от налогов, получая высокую прибыль.

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