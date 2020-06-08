В Курганской области почти все новые случаи COVID — контактные

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С 1 апреля в Курганской области был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков . Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

С начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 314 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них были выписаны 188 человек, один человек скончался от сопутствующих заболеваний. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3189 человек. Всего в Курганской области провели 32 851 исследование на коронавирус.

«Один — завозной из Ямало-Ненецкого автономного округа у жителя Юргамышского района. Семь — контактные у жителей Кургана, Шадринска и Сафакулевского района», — говорится в сообщении оперштаба.

В Курганской области 8 июня подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Семь из них — контактные. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Курганской области всего выявлено более 300 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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