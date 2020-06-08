07 июня 2020
06 июня 2020
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В Курганской области почти все новые случаи COVID — контактные

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области всего выявлено более 300 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 8 июня подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Семь из них — контактные. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Один — завозной из Ямало-Ненецкого автономного округа у жителя Юргамышского района. Семь — контактные у жителей Кургана, Шадринска и Сафакулевского района», — говорится в сообщении оперштаба.

С начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 314 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них были выписаны 188 человек, один человек скончался от сопутствующих заболеваний. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3189 человек. Всего в Курганской области провели 32 851 исследование на коронавирус.

С 1 апреля в Курганской области был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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