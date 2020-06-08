Росстат выявил регион с самыми низкими зарплатами на Урале

В первом квартале 2020 года зарплата курганцев составила 30 577 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Жители Курганской области в первом квартале 2020 года получали самую низкую зарплату в УрФО. Об этом в докладе указала Федеральная служба государственной статистики.

В Курганской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в первом квартале составила 30 577 рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году зарплата курганцев увеличилась на 5,5%.

Больше всего на Урале получали жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 102 123 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата составила — 73 644 рублей, в Тюменской области (без автономных округов) — 48 411 рублей, в Свердловской — 41 367 рублей, в Челябинской — 37 701 рубль. В этих регионах, по сравнению с первым кварталом 2019 года, зарплата выросла от 6,5% до 8,2%.

В начале года среднемесячная зарплата работников организаций Курганской области составила 30060,2 рубля. Тогда этот показатель вырос по сравнению с январем 2019 года на 8%, но снизился по сравнению с декабрем 2019 года на 22,4%.