Пермский завод продает имущество, чтобы выйти из банкротства

Мотовилихинский завод вошел в процедуру банкротства в 2018 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Непрофильное имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» будет выставлено на торги. Порядок реализации имущества предприятия согласован комитетом кредиторов, сообщили URA.RU в компании «РТ-Капитал». Там уточнили, что данная процедура является частью комплексной программы по выводу предприятия из процедуры банкротства.

Первым активом, от которого избавится ПАО «МЗ», станет фабрика по производству бумажной продукции под торговой маркой Nega в Казани. «Начальная цена пакета акций „дочки“ „Мотовилихинских заводов“ составит 365 млн руб. Торги пройдут в течение ближайших трех месяцев», — пояснили в «РТ-Капитал».

Вывод предприятия из процедуры банкротства расчитан на 2020—2021 годы. За этот период времени предприятие должно избавиться дочерних компаний и активов, не задействованных в основном производстве и провести реструктуризацию площадки под размещение на ней технопарка. Среди прочих активов, которые предполагается выставить на открытый аукцион, значится и УДС «Молот», расположенный в Перми, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом в апреле 2018 года решением Арбитражного суда Пермского края. Сейчас выпуском продукции военного и гражданского назначения занимаются дочерние структуры завода — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин заявил о том, что вывести предприятие из процедуры банкротства предполагается в ближайшие два года.