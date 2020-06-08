07 июня 2020
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Прокуратура разберется с бунтом вахтовиков в ЯНАО. Повод — публикация URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Протест сотрудников «АКС» в Сабетте теперь на контроле окружной прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Прокуратура придет с проверкой в компанию «АКС» из-за акции протеста сотрудников в вахтовом поселке Сабетта в ЯНАО, о которой 5 июня писало URA.RU. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Прокуратурой Ямальского района по поручению прокуратуры округа организована проверка», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также прокуроры привлекли Госинспекцию труда и местное управление Роспотребнадзора, а также районные власти. Ситуацию контролирует прокуратура ЯНАО.

О бунте вахтовиков в Сабетте URA.RU сообщило 5 июня. Сотрудники компании «Арктик Катеринг Сервис», являющейся подрядчиком проекта «Ямал СПГ», записали видеообращение, в котором пожаловались на условия труда. По словам вахтовиков, работодатель не отпускает их домой после 90-дневного пребывания на месторождении, что противоречит Трудовому кодексу РФ. Помимо этого, работники не дождались обещанного повышения зарплаты.

Прокуратура ЯНАО намерена оценить, как руководство «АКС» соблюдает трудовые права вахтовиков и как обеспечивает безопасность их здоровья.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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