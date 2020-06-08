Протест сотрудников «АКС» в Сабетте теперь на контроле окружной прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прокуратура придет с проверкой в компанию «АКС» из-за акции протеста сотрудников в вахтовом поселке Сабетта в ЯНАО, о которой 5 июня писало URA.RU. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Прокуратурой Ямальского района по поручению прокуратуры округа организована проверка», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также прокуроры привлекли Госинспекцию труда и местное управление Роспотребнадзора, а также районные власти. Ситуацию контролирует прокуратура ЯНАО.

О бунте вахтовиков в Сабетте URA.RU сообщило 5 июня. Сотрудники компании «Арктик Катеринг Сервис», являющейся подрядчиком проекта «Ямал СПГ», записали видеообращение, в котором пожаловались на условия труда. По словам вахтовиков, работодатель не отпускает их домой после 90-дневного пребывания на месторождении, что противоречит Трудовому кодексу РФ. Помимо этого, работники не дождались обещанного повышения зарплаты.

Прокуратура ЯНАО намерена оценить, как руководство «АКС» соблюдает трудовые права вахтовиков и как обеспечивает безопасность их здоровья.