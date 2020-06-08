Тюменская порнозвезда впала в депрессию из-за коронавируса

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Выставка картин Любови Бушуевой
Сразу после завершения пандемии Лола Тейлор хочет уехать в Европу Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) впала в депрессию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом она рассказала URA.RU. Большинство переживаний актрисы фильмов для взрослых связаны с невозможностью путешествовать.

«У меня депрессия из-за того, что я не могу никуда выехать. Мне нужно путешествовать, и я сейчас с удовольствием уехала бы куда-нибудь в Европу, но пока этого сделать не могу, потому что границы закрыты. Очень жду, когда это все закончится», — пояснила Тейлор агентству.

Первой страной, которую посетит Тейлор после снятия ограничений по коронавирусу, станет Франция: она собирается на несколько дней уехать в Париж. Ранее порнозвезда пообещала отдаться создателям вакцины от COVID-19, за что её высмеял телеведущий Иван Ургант.

Любовь Бушуева, которая в порноиндустрии известна как Лола Тейлор, родилась в Ишиме Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, она боится возвращаться в родной город, потому что там её «закидают камнями».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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