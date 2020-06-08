В Пермском крае вновь растет коэффициент распространения коронавируса (0,88 — 7 июня, 0,96 — 8 июня), что отдаляет регион от возможного перехода ко второму этапу снятия ограничений. Также в регионе число свободных коек остается на критическом уровне — 45,8% (норма — более 50%).
«Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 7 июня — 0,88). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 2202 человек (+67 за сутки). В результате болезни скончалось 69 человек (+1 случай за сутки, коронавирус выявлен посмертно), 1241 (+21 за сутки) человек выздоровел. Карантин в крае пока продлили до 15 июня, но ввели ряд послаблений.
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