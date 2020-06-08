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Что можно и что нельзя в Пермском крае до середины июня. НОВЫЙ СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, физкультура, репетиция, чирлидинг
В Перми профессиональным спортсменам разрешили тренироваться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Снятие карантинных мер в Перми и крае откладывается из-за нового роста числа заболевших COVID-19. За последние 4 дня в среднем заражалось 56 человек в день, а для выхода в «зеленую зону» по сценарию URA.RU необходимо, чтобы было не более 50 новых случаев в день. Режим самоизоляции пока продлили до 15 июня. В то же время сняты некоторые запреты. URA.RU публикует полный перечень того, что можно и что до сих пор запрещено в регионе.

В Пермском крае разрешено:

  • Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;
  • Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;
  • Одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;
  • Собираться 12 июня группами до 5 человек для проведения культурных мероприятий;
  • Учреждениям культуры проводить репетиции;
  • Профессиональным спортивным клубам проводить тренировки;
  • Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;
  • Посещать суды;
  • Выходить на улицу за продуктами, товарами и услугами первой необходимости;
  • Выходить на улицу для получения экстренной помощи;
  • Ездить на дачи и возвращаться с них;
  • Посещение детских площадок;
  • Посещение работающих организаций.

В Пермском крае могут работать:

  • Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
  • Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
  • Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
  • Газетные киоски;
  • Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
  • Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
  • Компьютерные магазины;
  • Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
  • Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
  • Фотосалоны;
  • Киоски по изготовлению ключей;
  • Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы».

В Пермском крае запрещено:

  • Посещать набережную Перми;
  • Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
  • Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00. 12 июня действует полный запрет на реализацию алкоголя;
  • Посещение пляжей и кладбищ;
  • Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
  • Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • Бронировать места в гостиницах, санаториях и домах отдыха, а также заселяться в них;
  • Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
  • Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
  • Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
  • Сплавы и походы.

Всего в Пермском крае подтверждено 2135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 68 человек скончались, 1220 — выздоровели. Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (штраф от 1 до 30 тысяч рублей). В суды региона поступило уже более 10 тысяч протоколов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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