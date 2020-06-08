В Перми профессиональным спортсменам разрешили тренироваться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Снятие карантинных мер в Перми и крае откладывается из-за нового роста числа заболевших COVID-19. За последние 4 дня в среднем заражалось 56 человек в день, а для выхода в «зеленую зону» по сценарию URA.RU необходимо, чтобы было не более 50 новых случаев в день. Режим самоизоляции пока продлили до 15 июня. В то же время сняты некоторые запреты. URA.RU публикует полный перечень того, что можно и что до сих пор запрещено в регионе.

В Пермском крае разрешено:

Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;

Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;

Одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;

Собираться 12 июня группами до 5 человек для проведения культурных мероприятий;

Учреждениям культуры проводить репетиции;

Профессиональным спортивным клубам проводить тренировки;

Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;

Посещать суды;

Выходить на улицу за продуктами, товарами и услугами первой необходимости;

Выходить на улицу для получения экстренной помощи;

Ездить на дачи и возвращаться с них;

Посещение детских площадок;

Посещение работающих организаций.

В Пермском крае могут работать:

Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;

Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;

Газетные киоски;

Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;

Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;

Компьютерные магазины;

Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;

Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;

Фотосалоны;

Киоски по изготовлению ключей;

Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы».

В Пермском крае запрещено:

Посещать набережную Перми;

Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;

Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;

Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00. 12 июня действует полный запрет на реализацию алкоголя;

Посещение пляжей и кладбищ;

Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;

Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;

Бронировать места в гостиницах, санаториях и домах отдыха, а также заселяться в них;

Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;

Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;

Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;

Сплавы и походы.

Всего в Пермском крае подтверждено 2135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 68 человек скончались, 1220 — выздоровели. Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (штраф от 1 до 30 тысяч рублей). В суды региона поступило уже более 10 тысяч протоколов.