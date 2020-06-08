Снятие карантинных мер в Перми и крае откладывается из-за нового роста числа заболевших COVID-19. За последние 4 дня в среднем заражалось 56 человек в день, а для выхода в «зеленую зону» по сценарию URA.RU необходимо, чтобы было не более 50 новых случаев в день. Режим самоизоляции пока продлили до 15 июня. В то же время сняты некоторые запреты. URA.RU публикует полный перечень того, что можно и что до сих пор запрещено в регионе.
В Пермском крае разрешено:
- Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;
- Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;
- Одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;
- Собираться 12 июня группами до 5 человек для проведения культурных мероприятий;
- Учреждениям культуры проводить репетиции;
- Профессиональным спортивным клубам проводить тренировки;
- Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;
- Посещать суды;
- Выходить на улицу за продуктами, товарами и услугами первой необходимости;
- Выходить на улицу для получения экстренной помощи;
- Ездить на дачи и возвращаться с них;
- Посещение детских площадок;
- Посещение работающих организаций.
В Пермском крае могут работать:
- Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
- Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
- Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
- Газетные киоски;
- Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
- Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
- Компьютерные магазины;
- Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
- Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
- Фотосалоны;
- Киоски по изготовлению ключей;
- Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы».
В Пермском крае запрещено:
- Посещать набережную Перми;
- Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
- Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00. 12 июня действует полный запрет на реализацию алкоголя;
- Посещение пляжей и кладбищ;
- Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
- Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- Бронировать места в гостиницах, санаториях и домах отдыха, а также заселяться в них;
- Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
- Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
- Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
- Сплавы и походы.
Всего в Пермском крае подтверждено 2135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 68 человек скончались, 1220 — выздоровели. Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (штраф от 1 до 30 тысяч рублей). В суды региона поступило уже более 10 тысяч протоколов.
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