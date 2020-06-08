В Курганской области вынесен приговор гражданину Республики Таджикистан, который пытался вывезти за границу незаконно приобретенные взрывчатые вещества. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В мае 2019 года мужчина незаконно приобрел порох, являющийся взрывчатым веществом метательного действия, массой 501 грамм», — заявили в ведомстве. В октябре 2019 года гражданин Таджикистана попытался пересечь госграницу РФ в пункте пропуска «Воскресенское» Половинского района, спрятав порох в сапоги. Взрывчатое вещество обнаружили при досмотре сотрудники погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ) и п. 3 ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду взрывчатых веществ через госграницу). Решением Половинского районного суда Курганской области мужчина 1993 года рождения отправится в колонию общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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