Из-за вспышки COVID в пермской больнице заполнены все койки

В больнице города Лысьва (Пермский край) не осталось свободных коек для пациентов, больных коронавирусом. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщает местная администрация. Отмечается, что отделение больницы в Лысьве заполнили пациенты из соседнего Чусового, где ранее был отмечен резкий рост числа заболевших COVID-19.
«Лысьвенский стационар на сегодняшнее утро заполнен. Все 20 коек заняты. Из них 5 человек, [проходящих лечение] — лысьвенцы, 15 — жители Чусового. В реанимации находятся 4 человека. Убедительная просьба воздержаться от поездок в Чусовой», — говорится в сообщении администрации Лысьвы.
Чусовой по показателю заболеваемости коронавирусом вышел на второе место после Перми. Количество инфицированных там растет. По данным оперштаба, на 8 июня в территории официально подтверждено 129 заболевших (двумя днями ранее таковых было 111), 4 пациента скончались. «Возраст умерших — от 63 до 88 лет. Все [умершие] — с сопутствующими заболеваниями», — информирует мэрия Чусового. Сейчас управление Роспотребнадзора по Пермскомку краю проводит эпидрасследование и устанавливает очаги распространения коронавируса в округе.
Высокий показатель заболеваемости (78 подтвержденных случаев) отмечен и в Октябрьском округе. Ранее там
«У них взяты мазки, ждем результаты теста. Сейчас мы стараемся максимально работать на удаленке, чтобы сохранить здоровье сотрудников и призываем к этому всех руководителей организаций в территории», — отметил Поезжаев. Чиновник уточнил, что коронавирус в округ завезли граждане, прибывшие из Москвы, Перми, Екатеринбурга и Новосибирска.
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