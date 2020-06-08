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Пермский депутат заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Пермской городской Думы и сотрудники Администрации города. Пермь, филиппов александр
У депутата ПГД Александра Филипова подтвержден COVID-19 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба представительного органа. Болезнь у народного избранника протекает в легкой бессимптомной форме.

«У депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова диагностирован коронавирус, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции дома, круг лиц, с которыми контактировал депутат, установлен, организована проверка», — сообщает пресс-служба думы.

Собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, отмечает, что среди контактировавших с Филипповым есть сотрудники аппарата городской думы. Среди пермских депутатов это первый подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Всего в регионе коронавирус подтвержден у 2202 человек, 69 человек — скончались, 1241 — выздоровел. В Пермском крае запрещено выходить на улицу без маски и перчаток. Нарушителей режима привлекают к административной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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