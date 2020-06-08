Пермский депутат заразился коронавирусом

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба представительного органа. Болезнь у народного избранника протекает в легкой бессимптомной форме.
«У депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова диагностирован коронавирус, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции дома, круг лиц, с которыми контактировал депутат, установлен, организована проверка», — сообщает пресс-служба думы.
Собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, отмечает, что среди контактировавших с Филипповым есть сотрудники аппарата городской думы. Среди пермских депутатов это первый подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Всего в регионе коронавирус подтвержден у 2202 человек, 69 человек — скончались, 1241 — выздоровел. В Пермском крае запрещено выходить на улицу без маски и перчаток. Нарушителей режима привлекают к административной ответственности.
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