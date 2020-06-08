07 июня 2020
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Премьера фильма по книге Алексея Иванова перенесена на год

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки полнометражного фильма и сериала
Фильм выйдет в широкий прокат в 2021 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Премьера фильма «Сердце Пармы», снятого по роману пермского писателя Алексея Иванова, перенесена на 2021 год. Уточненная дата премьерного показа появилась на сайте кинокомпании Star Media. Съемки картины завершились в феврале, ожидалось, что она выйдет в широкий прокат в конце 2020 года.

Продюсер писателя Юлия Зайцева в беседе с корреспондентом URA.RU уточнила, что перенос сроков премьерного показа связан со сложным монтажем фильма.

«Мы решили сделать премьеру фильма весной следующего года, потому что очень сложный монтаж — фильм большой, очень много массовых боевых сцен, яркие костюмы. Поэтому мы еще в феврале подумали, что нам не хватит времени на монтаж», — сказала Зайцева.

Экранизацией исторического романа «Сердце Пармы» занимались компании Star Media, «Профит» совместно с телеканалом «Россия». Фильм рассказывает об истории присоединения пермских земель к Великому княжеству Московскому. Съемки киноленты проходили в Пермском крае и Подмосковье. Для этого авторы картины построили декорации, воссоздав древний город Чердынь.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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