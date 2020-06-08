Премьера фильма по книге Алексея Иванова перенесена на год

Премьера фильма «Сердце Пармы», снятого по роману пермского писателя Алексея Иванова, перенесена на 2021 год. Уточненная дата премьерного показа появилась на сайте кинокомпании Star Media. Съемки картины завершились в феврале, ожидалось, что она выйдет в широкий прокат в конце 2020 года.
Продюсер писателя Юлия Зайцева в беседе с корреспондентом URA.RU уточнила, что перенос сроков премьерного показа связан со сложным монтажем фильма.
«Мы решили сделать премьеру фильма весной следующего года, потому что очень сложный монтаж — фильм большой, очень много массовых боевых сцен, яркие костюмы. Поэтому мы еще в феврале подумали, что нам не хватит времени на монтаж», — сказала Зайцева.
Экранизацией исторического романа «Сердце Пармы» занимались компании Star Media, «Профит» совместно с телеканалом «Россия». Фильм рассказывает об истории присоединения пермских земель к Великому княжеству Московскому. Съемки киноленты проходили в Пермском крае и Подмосковье. Для этого авторы картины построили декорации, воссоздав древний город Чердынь.
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