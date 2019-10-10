Появились первые кадры со съемок фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману уральского писателя Алексея Иванова. На съемочной площадке побывали журналисты телеканала «Россия — Культура».
«Это притча о возникновении государств. О том, как человеческое племя складывалось в структуру, в которой мы с вами живём», — рассказывает режиссер фильма Антон Мегердичев. Он также отметил, что в фильме присутствует и мистика.
Уже несколько недель съемки «Сердца Пармы» проходят в подмосковной деревне. Там создатели кинокартины выстроили древний город Чердынь (который находился в Пермском крае), декорации которого создавались на протяжении восьми месяцев. Действие фильма происходит в XV веке, когда началось покорение Великой Перми при Иване III.
Первым местом съемок картины стал Каменный город в Пермском крае. Там при постройке декораций к фильму было вырублено около 60 деревьев. Позже по заявлению инспекторов пермского заповедника полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Однако министерство природных ресурсов Пермского края попросило МВД прекратить уголовное преследование.
Экранизацией романа уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» занимается режиссер Антон Мегердичев, ранее снявший спортивную драму «Движение вверх». Фильм должен выйти в широкий прокат в 2020 году.