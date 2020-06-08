Недостроенный культурный центр выставили на торги за 7,3 млн рублей Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

Тюменские власти выставили на торги недостроенный компанией «Ресурс» культурный центр в Комарово вместе с земельным участком. Он расположен на пересечении улиц Престольной и Спасской. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Фонда имущества Тюменской области. Участок расположен в районе, по которому планируется направить поток транспорта со скандальной развязки, которую приостановил губернатор Александр Моор из-за протеста местных жителей.

«Изъять у ООО „Ресурс“ объект незавершенного строительства с кадастровым номером, расположенный по адресу: Тюменская область, город Тюмень, ГП-5 (жилой район „Комарово“), путем продажи с публичных торгов», — указано в документах торгов. Первоначальная цена объекта — 7,2 млн рублей. Готовность здания культурного центра составила 37%.

Согласно данным определения суда между департаментом имущественных отношений Тюменской области и компанией «Ресурс», последняя в 2008 году взяла участок в аренду у государство под строительство культурного центра. Завершить его фирма должна была в 2011 году. Однако центр не был готов к 2011 году, администрация области продляла договор еще два раза — в 2012 и 2015 годах. Срок аренды истек в 2018 году, продлять его власти больше не стали.

Компания «Ресурс» успела в 2015 году оформить право собственности на недострой. В результате двухлетних тяжб участок по решению суда в 2019 году все же отошел области. Торги по продаже имущества состоятся 22 июня.

Компания «Ресурс» принадлежит тюменскому предпринимателю Петру Маркину. У предприятия нет лицензии на осуществление строительных работ, их основной вид деятельности — ремонт машин. Связаться с представителями фирмы не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что выступающие против возведения развязки жители Комарово и Патрушево проиграли суд тюменскому правительству. На нем они пытались доказать, что из-за строительства будет уничтожен заповедник «Тополя».