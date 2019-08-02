01 августа 2019
31 июля 2019

Губернатор Моор остановил строительство скандальной развязки в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд города ВРИО губернатора Александра Моора. Тюмень , моор александр, кухарук руслан, зинчук юрий
26 июля тюменцы устроили акцию протеста против стройки в региональном управлении автодорогФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Строительство дорожной развязки рядом с коттеджным поселком Комарово в Тюмени будет приостановлено. С таким заявление на своих страницах в соцсетях выступил губернатор Александр Моор. 26 июля жители поселка устроили акцию протеста против стройки в региональном управлении автодорог.

Глава региона поручил создать рабочую группу, которая призвана рассмотреть все вопросы, волнующие горожан. «Поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта, дал поручение приостановить все подготовительные работы по строительству развязки», — написал Моор.

Как ранее сообщало «URA.RU», проект предполагает соединение Червишевского тракта (федеральная трасса на Курган) с ул. Пермякова. По мнению властей, это разгрузит тракт от пробок. Жители же Комарово опасаются, что реализация проекта превратит центральную улицу поселка — Спасскую — в оживленную магистраль. Кроме того, тюменцы возмущаются вырубкой ради развязки 1,5 тыс. деревьев — строительство вплотную прилегает к заповеднику «Тополя».

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© Служба новостей «URA.RU»
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