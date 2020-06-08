Силовики потребовали арестовать беглого экс-главу АНПЗ

АНПЗ находится в предбанкротном состоянии Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Следствие попросило заочно арестовать бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, где рассматривается дело экс-менеджера. Сам Лисовиченко, обвиненный в мошенничестве в особо крупном размере, находится в международном розыске.

«Ходатайство об избрании для Лисовиченко меры пресечения в виде заочного ареста поступило от следствия. Оно будет рассмотрено на заседании 16 июня в 14.00», — рассказали в пресс-службе суда. Местонахождение бывшего гендиректора неизвестно, по словам его сына, Лисовиченко не возвращается из-за границы, опасаясь попасть в СИЗО.

Ранее агентство писало, что на Лисовиченко было заведено еще одно уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия и самого предприятия, экс-менеджер виновен в том, что АНПЗ находится сейчас в предбанкротном состоянии.