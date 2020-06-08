Минтранс РФ назвал условия для возобновления полетов за рубеж

Для начала в России необходимо наладить внутренние авиаперевозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж еще рано, заявили в Минтрансе РФ. Для начала необходимо наладить внутренние авиаперевозки и восстановить внутренний туризм.

«В будущем полеты из России в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — сообщили РБК в Минтрансе. В первую очередь ведомство считает необходимым наладить внутренние авиаперевозки с соблюдением ограничений.

Ранее Росавиация и Роспотребнадзор ввели меры, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции во время перелетов. По данным Минтранса, проведенные проверки подтвердили, что в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают все требования. Однако были зафиксированы и нарушения, в том числе скученность пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к воздушному судну.

Восстанавливать внутренний туризм Минтранс будет вместе с Ростуризмом и Роспотребнадзором. «Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности», — заявил представитель ведомства.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение, а с 30 марта временно закрыла границы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками, напоминает ОТР.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 476 тысяч заболевших коронавирусом. Прирост заболеваемостью уже шесть дней подряд не превышает 2% по России. Как заявил Мишустин, ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, пишет «Национальная служба новостей».

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