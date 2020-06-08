Предполагается, что у каждого чиновника будет уникальный QR-код Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Для мобилизации бюджетников Екатеринбурга на голосовании по поправкам в Конституцию используют QR-коды, рассказали URA.RU несколько источников в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, в последнее время в администрации обсуждался и иной вариант контроля над явкой: при помощи обычных телефонных звонков.

«[Первый вице-мэр Александр] Ковальчик предлагал, чтобы условный бюджетник пришел, проголосовал и отзвонился. Но от этого метода отказались в пользу QR-кодов — более современной технологии», — объяснил инсайдер. Другой источник URA.RU описал суть мобилизации с QR-кодами так: «Приходишь на участок, показываешь свой QR-код человеку, голосуешь и уходишь. Технические детали сейчас прорабатываются».

При этом один — уникальный — QR-код будет у самого голосующего и того, кого он приведет на участок. «Такого [использования QR-кодов] в Екатеринбурге еще никогда не было», — рассказал собеседник агентства. По его словам, городским чиновникам дали задание привести на участок как минимум еще двух человек, сотрудникам муниципальных учреждений — как минимум одного. При этом в пресс-службе мэрии Екатеринбурга информацию о мобилизации муниципальных служащих — в том числе QR-кодами — назвали недостоверной.

Известно, что во время предыдущего плебисцита в Екатеринбурге — опроса о храме Святой Екатерины — мэрия использовала разноцветные календари (у каждой организации — свой цвет), чтобы проконтролировать явку.

Как сообщало URA.RU, согласно вводным свердловского губернатора, на голосование по поправкам в Конституцию РФ должны прийти не менее 63% избирателей Екатеринбурга, из которых 72% поддержат инициативу президента России. По данным горизбиркома, количество избирателей в Екатеринбурге — около 1,1 миллиона. Следовательно, на участки должны прийти как минимум 690 тысяч горожан.