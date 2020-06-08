Среди подозреваемых по уголовному делу проходят два чиновника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мегионе возбуждено уголовное дело против чиновника городской администрации и сотрудника жилстройнадзора Югры по фактам коррупции. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете ХМАО.

По версии следствия, в 2019 году в Мегионе были введены в эксплуатацию дома, которые не соответствовали техническим регламентам в части энергоэффективности и оснащения приборами учета. «Часть помещений в указанных домах, которые на сегодняшний день не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания, приобретены администрацией города», — сообщили в следственном комитете ХМАО.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против сотрудника управления архитектуры и градостроительства администрации Мегиона. Сотрудник службы жилстройнадзора ХМАО подозревается в получении взятки и служебном подлоге.

Из официального сообщения следственного комитета по ХМАО определить статус главы города Олега Дейнеки в уголовном деле невозможно, а дополнительные комментарии получить не удалось. Источник же заявляет, что пока Дейнека проходит по уголовным делам только в качестве свидетеля. «Как глава администрации он мог и не знать, что его подчиненные занимаются подлогом или берут взятки, но как человек, подписывающий все постановления администрации, знать о том, как принимаются решения — был обязан», — резюмировал источник. Связаться с мэром Мегиона на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники следственного комитета и ФСБ провели обыски в администрации Мегиона. Изымались документы в департаменте архитектуры, строительства и муниципальной собственности.