Кафе и рестораны в ХМАО готовятся к снятию карантина

Мебель в помещениях в спешном порядке переставляется и закупаются средства защиты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Требования Роспотребнадзора, позволяющие заведениям общепита работать, невозможно исполнить без дополнительных финансовых затрат. Такое мнение высказывают опрошенные агентством рестораторы. Но предприниматели в ХМАО готовы еще больше влезть в долги, лишь бы открыться на любых условиях и начать обслуживать клиентов. Об этом URA.RU рассказали несколько владельцев кафе в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

«Открываться мы будем самые последние, когда уже снимут почти все ограничения. Но и работать будет можно с ограничениями: уменьшать посадку, обеспечить гостей не только мылом и туалетами, но и дезинфицирующими средствами, каждые несколько часов проводить дезинфекцию и тоже пока не понятно каким образом», — рассказывает владелец пивного ресторана из Нижневартовска, попросивший не называть себя.

Одно из требований Роспотребнадзора к подобного рода заведениям гласит, что расстояния между столиками должны быть не менее 1,5 метров, все места общего пользования (залы для гостей и уборные) каждые 2-4 часа должны дезинфицироваться, а кухни и подсобки — проветриваться. Если же проветривание невозможно, то требуется установить обеззараживатели воздуха. «Это дополнительные траты: один такой прибор стоит около 10-15 тыс. рублей. У нас сейчас таких денег уже нет, снова придется занимать, но лучше уже так, чем вообще без гостей», — рассказывает бар-менеджер из популярного ресторана Ханты-Мансийска.

Журналист URA.RU связался с представителями 7 заведений общепита разной степени известности. Большинство из них надеются, что смогут приступить к работе уже в июле, но всерьез никто не рассчитывает на этот период, ориентируясь «хотя бы на август». А опрошенные агентством уволенные во время вынужденного простоя официанты заявили, что готовы работать «хоть в трех масках» и «полы мыть 10 раз в час», лишь бы вернуться на работу.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала план трехэтапного снятия ограничений, введенных в марте на фоне распространения коронавируса. Рестораны откроются на третьем этапе, когда коэффициент распространения инфекции (показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции) станет меньше 0,5 и при соблюдении остальных условий.