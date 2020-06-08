Рабочих овощебазы нельзя проверить, так как они скрываются Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На овощебазе № 4 Екатеринбурга произошла очередная вспышка коронавируса. Первая произошла в начале мая, после чего база продолжила работать. О втором, более масштабном всплеске заболеваемости на условиях анонимности сообщил URA.RU работник овощебазы, госпитализированный в тяжелом состоянии.

«Я не знаю уже, как вам сказать, я лежу в больнице с COVID и все мои знакомые люди целыми семьями в больницах. Попал в ГКБ № 6 еще 1 июня, пришел в себя только спустя пять дней», — рассказал инсайдер. По его словам, только в этой больнице находится масса сотрудников базы, в том числе иностранцы или представители диаспор.

Ранее URA.RU писало, что четвертая овощебаза стала рассадником коронавируса. Первая вспышка произошла на складе № 3 овощебазы, который после этого закрыли. На базе неофициально работает много гастарбайтеров из бывших союзных республик, которые скрываются от властей. Поэтому найти и проверить на коронавирус их невозможно, а значит, они и дальше могут распространять заразу.

В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом заявили URA.RU, что «на этот момент информация не находит подтверждения».