07 июня 2020

Овощебаза №4 Екатеринбурга стала рассадником коронавируса. «Болеют целыми семьями»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейдерский на Овощебазе 4. Екатеринбург, овощебаза, грузчик
Рабочих овощебазы нельзя проверить, так как они скрываются Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На овощебазе № 4 Екатеринбурга произошла очередная вспышка коронавируса. Первая произошла в начале мая, после чего база продолжила работать. О втором, более масштабном всплеске заболеваемости на условиях анонимности сообщил URA.RU работник овощебазы, госпитализированный в тяжелом состоянии.

«Я не знаю уже, как вам сказать, я лежу в больнице с COVID и все мои знакомые люди целыми семьями в больницах. Попал в ГКБ № 6 еще 1 июня, пришел в себя только спустя пять дней», — рассказал инсайдер. По его словам, только в этой больнице находится масса сотрудников базы, в том числе иностранцы или представители диаспор.

Ранее URA.RU писало, что четвертая овощебаза стала рассадником коронавируса. Первая вспышка произошла на складе № 3 овощебазы, который после этого закрыли. На базе неофициально работает много гастарбайтеров из бывших союзных республик, которые скрываются от властей. Поэтому найти и проверить на коронавирус их невозможно, а значит, они и дальше могут распространять заразу.

В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом заявили URA.RU, что «на этот момент информация не находит подтверждения».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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