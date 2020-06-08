07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

Защита обжаловала арест тюменского экс-депутата. «Нет доказательств хищения»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по бюджету гордума. Тюмень, тулебаев мурат
Бывший депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев помещен в СИЗО до 30 июля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Защита обжаловала арест экс-депутат гордумы Тюмени Мурата Тулебаева, отправленного в СИЗО до 30 июля. Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Вячеслав Комаров. Правозащитник считает, что в суде не прозвучало доказательств хищения бывшим народным избранником хищения бюджетных средств.

«Оценка данных о том, что Тулебаев причастен к хищению денежных средств, в постановлении не давалась. Присутствуют данные только о том, что он подписывал договор. Информации о том, что деньги выводились, нет ни в обосновании ареста, ни в материале дела», — отметил адвокат. Дата рассмотрения протеста пока неизвестна.

По версии следствия, бывший депутат, руководивший предприятием «Трасса», присвоил на госконтракте 940 тысяч рублей, а также планировал вывести еще 35 млн рублей. Тулебаеву предъявлено обвинение по по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата). Обвиняемый был задержан 2 июня, а 5 июня помещен под арест в СИЗО.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...