У миллиардера Мордашова родился седьмой ребенок

У Алексея Мордашова родилась дочь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разгар пандемии коронавируса у российского миллиардера, председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова родилась дочь. Девочка стала седьмым ребенком в семье предпринимателя.

«У Мордашова 1 июня родилась Алена Алексеевна. Она чувствует себя отлично, как и ее родители», — подтвердила Forbes пресс-служба «Северстали». Распространение вируса прошло мимо семьи предпринимателя — все это время семья Мордашова строго соблюдала режим самоизоляции в своем доме на Новой Риге.

Ранее шестеро детей Мордашова заняли 15-е место в рейтинге богатейших наследников 2020 года. По состоянию на апрель на каждого из них пришлось чуть более 3 млрд долларов из общего состояние отца, которое оценивалось в 18,2 млрд долларов.

В сентябре прошлого года стало известно, что Алексей Мордашов превратил своих сыновей от второго брака — Кирилла и Никиту — в миллиардеров, передав им доли в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI.

В феврале из-за обвала на бирже, вызванного коронавирусом, совладелец «Северстали» Мордашов за день потерял 948 млн долларов. Тогда падение акций «Северстали» составило 9,7%. В марте Мордашов снова потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов.

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