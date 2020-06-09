Андрею Козицыну — 60 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор холдинга УГМК Андрей Козицын 9 июня отмечает юбилей. Известному на весь мир промышленнику и предпринимателю (журнал Forbes оценивает состояние Козицына в 4,8 млрд долларов), почетному гражданину Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Свердловской области исполнилось 60 лет. Предприятия его компании работают в трех странах и 13 регионах России.

Сегодня одного из крупнейших меценатов Урала поздравляют не только близкие друзья, но и коллеги-промышленники, представители духовенства, а также главы регионов. Сам бизнесмен традиционно не устраивает пышных празднований и день рождения, по словам подчиненных, «проводит в трудах».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспоминает, что познакомился с Андреем Козицыным в 1998 году. Важнейшими чертами промышленника он называет не только его способность мыслить конкретно и быстро принимать решения, но и надежность. «Уровень надежности Козицына запредельный — три А (консалтинговые рейтинги — прим. ред.) — как руководителя, а самое главное, как человека с большой буквы. И своей манерой поведения, своим характером всегда выделяется: спокойный, выдержанный, принципиальный во всех вопросах. Поэтому хочется пожелать Андрею Анатольевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших свершений на благо Свердловской области, Урала и Российской Федерации», — пожелал Сергей Носов.

Глава Челябинской области Алексей Текслер убежден, что во многом благодаря личному участию Андрея Козицына «Челябинский цинковый завод» (входит в холдинг УГМК — прим.ред.) сегодня является современным, постоянно развивающимся, экологически модернизированным металлургическим предприятием. «Уверен, благодаря вниманию Андрея Анатольевича к этой теме все намеченное обязательно будет реализовано. Желаю ему здоровья и успехов во всех начинаниях!» — сказал Алексей Текслер.

К поздравлениям коллег присоединился глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Андрея Козицына он назвал примером «неравнодушного руководителя», который развивает социально-ответственный бизнес. «При этом особого внимания заслуживает позиция, которую заняли Андрей Анатольевич и „Уральская горно-металлургическая компания“ сегодня, когда все мы оказались в непростой эпидемиологической ситуации и столкнулись с новыми вызовами. УГМК направила силы и средства на покупку аппаратов ИВЛ для наших больниц, защитные маски и костюмы для наших врачей. Для нуждающихся семей в городах присутствия УГМК отправлены продуктовые наборы, и я знаю, насколько своевременной оказалась для многих такая поддержка», — отметил Евгений Куйвашев, поблагодарив бизнесмена «за все, что делает он для Свердловской области и свердловчан».

Президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей, глава Группы Синара Дмитрий Пумпянский напомнил, что именно благодаря энтузиазму и инициативности Андрея Козицына в 1997 году был создан Союз металлургов Свердловской области — организация, занимавшаяся сплочением бизнеса. «Сегодня Андрей Анатольевич играет значимую роль в общественной жизни региона, является членом президиума СОСПП, активно участвует в его деятельности. От всего СОСПП и от себя лично сердечно поздравляю Андрея Анатольевича со славным юбилеем и желаю дальнейшего процветания его бизнесу, а также крепкого здоровья и благополучия ему и его близким!» — поздравил Козицына коллега-промышленник.

Поздравляя Андрея Козицына, гендиректор управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер вспомнил историю, в которой промышленник проявил свои лучшие качества. «Июль 2015 года — выручка Уралмашзавода за июнь — 50 млн рублей, то есть завод стоит. Газпромбанк берет управление в свои руки. Мы обратились к Андрею Анатольевичу, как к человеку, который всегда заботится о развитии российской промышленности, российского машиностроения. Андрей Анатольевич собрал большое совещание с руководителями предприятий, входящих в холдинг УГМК. Был сформирован большой список потребностей предприятий в оборудовании. Так мы вышли на массовое производство новой экскаваторной техники, дробильных и измельчительных комплексов, шахтоподъемных машин. Благодаря поддержке и такому старту сегодня завод производит уникальное оборудование, аналогов которому нет в стране и работает по контрактам с УГМК, Еврохимом, СУЭКом, ЕВРАЗом, предприятиями Казахстана, Узбекистана, Индии и многими другими», — рассказал Ян Центер и пожелал имениннику, а также его родным и близким «доброго здоровья и реализации всего задуманного».

Также доброй историей поделился с URA.RU митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, назвавший Андрея Козицына «подлинным человеком с открытым сердцем, доброй душой и мудрым взглядом на жизнь».

«Еще во время своего служения в Ярославской епархии я много слышал о братьях Козицыных. А однажды Андрей Анатольевич приехал на праздник святого Александра Невского в Переславль-Залесский, где святой князь родился и был крещен — этот день там всегда отмечался особо торжественно. Помню, тогда сказал Андрею Анатольевичу: „Смотрите, как много у нас храмов, сколько нужно помогать. А Вы только у себя помогаете“. Он улыбнулся и ответил: „Приезжайте и поможем“. Все посмеялись, пошутили и разошлись. Прошло несколько лет, и, так сложилось, я оказался на Екатеринбургской кафедре. И здесь, на Среднем Урале, впервые узнал, сколько Андрей Анатольевич помогает по всему миру. Помогает по-евангельски, очень часто никому не рассказывая об этом. Уверен, что он сам и понятия не имеет о том, сколько людей сегодня живы благодаря его помощи и поддержке, сколько восстановлено храмов, оказано содействия в тех или иных вопросах. Я благодарен Богу за то, что на нашей земле есть такие люди. Очень рад тому, что Господь привел меня в эти годы служить рядом с таким современником. Дай Бог здоровья, благополучия, помощи Божией Андрею Анатольевичу, всем его близким и родным», — пожелал владыка.

Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Андрею Анатольевичу здоровья и процветания.