07 июня 2020
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05 июня 2020

В ХМАО на стройплощадке нашли труп. А затем на объекте случился пожар. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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После случившихся инцидентов, на стройку придут надзорные органы Фото: читатель URA.RU

В Сургуте на стройплощадке жилого комплекса «Уютный» был обнаружен труп мужчины с признаками суицида. А спустя несколько часов на площадке загорелся строительный мусор, передает корреспондент URA.RU.

Труп мужчины 1975 года рождения был обнаружен на третьем этаже недостроенного дома. «Имеющаяся у следствия информация может свидетельствовать о суициде», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что трагедия произошла на почве семейного конфликта. «Муж поругался с женой, ушел из дома, затем позвонил ей со стройки и сообщил, что покончит с собой. Нашли его уже мертвым», — сообщил инсайдер.

Спустя некоторое время на стройку были вынуждены приехать пожарные для ликвидации возгорания строительного мусора. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что жилой комплекс «Уютный» является долгостроем. Застройщик «Северстрой» не смог выполнить обязательства по окончанию его строительства в срок и сейчас идет поиск нового инвестора, который будет готов завершить этот объект и переселить туда дольщиков.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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