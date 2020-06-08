Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В некоторых регионах РФ ожидается аномальная жара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ряде регионов России в ближайшие несколько дней ожидается аномальная жара. Температура повысится до 40-42 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

Самая жаркая погода ожидается в Волгоградской и Астраханской областях. А в Уральском федеральном округе ожидается 29-34 градусов тепла. Жара посетит и Пермский край — температура достигнет +33 градусов, что на 6-9 градусов выше климатической нормы.

В Центральной России максимальная температура днем может достигать 31 градуса. На юге возможно потепление до 35-39 градусов. Аномальное тепло ожидается также в ряде регионов Северо-Западного федерального округа.

По данным «Гисметео», в ближайшие дни в Свердловской области воздух прогреется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается. Такая же ситуация — в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В ХМАО будет чуть прохладнее — температура увеличится до 25 градусов тепла. А в ЯНАО ожидается +23 градусов, возможны дожди.

Ранее синоптики зафиксировали температурный рекорд на Урале. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, глобальная температура в мае была на 0,63 градуса выше средней — этот рекорд зафиксирован в Сибири и регионах УрФО.

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