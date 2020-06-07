Синоптики зафиксировали температурный рекорд на Урале

В Гидрометцентре считают, что это уникальное явление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глобальная температура в мае была на 0,63 градуса выше средней. Рекорд зафиксирован в Сибири и регионах УрФО. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его информации, в регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло 9 градусов.

«Это уникальная ситуация и очень редкое событие. В Салехарде отклонение от нормы около 8 градусов, в достаточно большом регионе, на севере Западной Сибири аномалия была +8 и более. Территория, где отмечалась аномалия +6, пространнее, в нее входит Обская губа, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область», — отметил руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд заявил URA.RU, что летом в России ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Подобные явления происходят по всему миру из-за смены климата, отмечает метеоролог. Ученые рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться.

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