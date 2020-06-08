Полиция проводит обыск у лидера «Другой России» в Челябинске Ивана Алексеева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция проводит обыск у руководителя челябинского регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ивана Алексеева. Его подозревают в совершении преступления по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистского сообщества), сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«Полиция проводит обыск у Ивана Алексеева. По его словам, он подозревается по статье 282.2 УК РФ — организация деятельности экстремистского сообщества. Он сказал о задержании еще нескольких челябинских нацболов. Они не выходят на связь с 6 июня. Их ищут родители. Других подробностей пока нет», — заявили в представители партии.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что информации об обысках у Алексеева пока нет.

Нацболы («Другая Россия» — новое название для запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова) 4 мая объявили об осквернении неизвестными памятника белочехам в Челябинске. На сайте организации выставили видео, где несколько человек ночью растянули баннер «За Конева ответите» и бьют кувалдой по монументу. Вероятно, акция вандалов была ответом на демонтаж в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, вызвавший возмущение в России.

Челябинский памятник установили в 2011 году у железнодорожного вокзала. Нацболы сразу высказались против, обвинив чешских легионеров в убийстве россиян во время гражданской войны. Через неделю после установки памятника неизвестные написали на нем белой краской: «Они убивали русских».