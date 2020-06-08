Курганский депутат уволился из-за отказа в кредите

Курганский депутат Яков Сидоров подал в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской гордумы от партии КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Яков Сидоров подал в отставку с должности директора МУП «Бытовые услуги». Такое решение он принял после отказа «Сбербанка» выдать муниципальному предприятию кредит на зарплату сотрудникам.

«Кредит на зарплату сотрудникам не решил бы проблемы [предприятия], но этот отказ стал для меня последней каплей», — объяснил Сидоров. заявление об увольнении теперь должен подписать работодатель — мэрия.

После отставки депутат вернется к адвокатской практики, заявил он «45.ру». «Жаль, что важное для многих горожан предприятие оказалось не нужно самой администрации», — добавил он.

Сидоров стал директором курганского МУП «Бытовые услуги» в феврале по предложению мэра Кургана Андрея Потапова. Предприятие уже тогда было убыточно, на конец 2019 года имело задолженность в 5,3 млн рублей. Сидоров заявил, что это провокация, но принял предложение. «Нас часто обвиняют, что мы [оппозиция] ничего не делаем, а только критикуем. Приняв это предложение, у меня появилась возможность доказать обратное», — объяснил Сидоров свою мотивацию корреспонденту URA.RU.