07 июня 2020
06 июня 2020

Курганский депутат уволился из-за отказа в кредите

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский депутат Яков Сидоров подал в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской гордумы от партии КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Яков Сидоров подал в отставку с должности директора МУП «Бытовые услуги». Такое решение он принял после отказа «Сбербанка» выдать муниципальному предприятию кредит на зарплату сотрудникам.

«Кредит на зарплату сотрудникам не решил бы проблемы [предприятия], но этот отказ стал для меня последней каплей», — объяснил Сидоров. заявление об увольнении теперь должен подписать работодатель — мэрия.

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После отставки депутат вернется к адвокатской практики, заявил он «45.ру». «Жаль, что важное для многих горожан предприятие оказалось не нужно самой администрации», — добавил он.

Сидоров стал директором курганского МУП «Бытовые услуги» в феврале по предложению мэра Кургана Андрея Потапова. Предприятие уже тогда было убыточно, на конец 2019 года имело задолженность в 5,3 млн рублей. Сидоров заявил, что это провокация, но принял предложение. «Нас часто обвиняют, что мы [оппозиция] ничего не делаем, а только критикуем. Приняв это предложение, у меня появилась возможность доказать обратное», — объяснил Сидоров свою мотивацию корреспонденту URA.RU.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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