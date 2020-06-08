Белгородскому следователю пририсовали маску на фото

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Пресс-конференция руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Петра Решетникова. Екатеринбург, форма, следственный комитет россии, генерал-лейтенант юстиции, золотые погоны
Фото было сделано на встрече следователей с медиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет по Белгородской области опубликовал отредактированную фотографию со встречи с сотрудниками скорой помощи. На снимке следователю пририсовали медицинскую маску.

Пресс-релиз о прошедшем мероприятии опубликован на сайте регионального управления СК. На официальной странице в Instagram выложена фотография, на которой видно, что у большинства участников отсутствуют медицинские маски, но у следователя она есть.

«Если присмотреться — она явно пририсована с помощью программы для фотомонтажа. В свойствах фотографии указано, что она обработана в программе YouCam MakeUp», — пишет портал «Бел.Ру».

Фото: скрин публикации Следственного комитета по Белгородской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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