Белгородскому следователю пририсовали маску на фото

Фото было сделано на встрече следователей с медиками
Следственный комитет по Белгородской области опубликовал отредактированную фотографию со встречи с сотрудниками скорой помощи. На снимке следователю пририсовали медицинскую маску.
Пресс-релиз о прошедшем мероприятии опубликован на сайте регионального управления СК. На официальной странице в Instagram выложена фотография, на которой видно, что у большинства участников отсутствуют медицинские маски, но у следователя она есть.
«Если присмотреться — она явно пририсована с помощью программы для фотомонтажа. В свойствах фотографии указано, что она обработана в программе YouCam MakeUp», — пишет портал «Бел.Ру».