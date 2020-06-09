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Кроме того, министерство предлагает прописать в документе, что вся информация об установлении и о выплате страховых пенсий размещается в единой государственной информационной системе социального обеспечения. В системе будет вся информация о документе, удостоверяющем личность пенсионера, а также об утрате им статуса беженца. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что людей, которые пострадали, нужно поддерживать. По его словам, подобная инициатива будет лишать их социальных прав.

«С 1 ноября 2019 года в законодательство в сфере миграции были внесены изменения, в связи с чем потребовалось внесение дополнений в пенсионное законодательство, касающихся усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказали « Известиям » в пресс-службе Минтруда. Там отметили, что подобная мера позволит повысить контроль за выплатами пенсий иностранцам и лицам без гражданства.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает прекратить выплаты страховых пенсий беженцам без статуса. Новыми основаниями для этого могут стать истечение срока действия удостоверения или лишение статуса переселенца.

Новая мера позволит повысить контроль за выплатами пенсий иностранцам и лицам без гражданства, считают в Минтруде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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