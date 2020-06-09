Мишустину предложили выделять россиянам деньги на санатории

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее, как напоминает RT , Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах начали работать санатории с медицинской лицензией. Премьер подчеркнул, что к курортному сезону во время пандемии уже разработаны правила перевозки пассажиров на различных видах транспорта.

Таким образом санаторно-курортная сфера, пострадавшая в период пандемии коронавируса, сможет восстановиться. По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, количество людей, воспользовавшихся такой помощью, может превысить 300 тысяч. Он уточнил, что за счет этой меры российские санатории до осени получат не менее 7,5 млрд рублей, а это, по его словам, окажет позитивный эффект на отрасль в целом. Отмечается, что механизмы субсидирования расходов предлагается установить как минимум до 2022 года. Расходы бюджета на эти цели могут составить до полумиллиарда рублей.

«Предлагается обеспечить бюджетное финансирование расходов, связанных с реабилитацией граждан, перенесших коронавирус и пневмонию», — пишут « Известия ». Кроме того, предлагается выделить субсидии медикам, которые оказывали помощь в период пандемии. В РСПП считают, что такие меры позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет быстрого и качественного восстановления здоровья и трудоспособности россиян.

Премьер-министра России Михаила Мишустина попросили выделить деньги на санаторно-курортное лечение гражданам, которые переболели коронавирусом и пневмонией. С соответствующей просьбой к главе кабмина обратился руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Механизмы субсидирования расходов предлагается установить как минимум до 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно