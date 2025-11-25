«Работаю нешаблонно»: сколько берет Соседов за новогодние корпоративы

Сергей Соседов берет полмиллиона рублей за новогодний корпоратив Фото: Виктор Васильев

Сергей Соседов — не только музыкальный критик. Он уже давно гастролирует по городам и весям с собственной программой. Оказывается, что пригласить Соседова можно и на новогодний корпоратив. Организаторы праздничных вечеринок говорят, что спрос на Соседова в этом году внушительный. Люди его любят за харизму и честность, а прокатчики — за простоту. Слишком серьезных требований, в отличие от эстрадных звезд, он не выдвигает. По слухам, за свою работу Соседов на новогодней вечеринке просит полмиллиона рублей. Корреспондент URA.RU связался с Соседовым и выяснил всю правду.

«Да, я работаю на новогодних корпоративах, — говорит Сергей. — Обычно это происходит по сценарию, который утвержден заказчиком. Везде есть сценарий: на него я и ориентируюсь. Моя работа на корпоративе стоит действительно пятьсот тысяч рублей. Хотя, например, один из самых крутых прокатчиков нашего шоу-бизнеса считает, что я дешевлю. И что мой вечер должен стоить дороже».

По словам Соседова, иногда он делает скидки. Все зависит от каждого конкретного случая.

«В любом случае заказчик сначала звонит и уже напрямую договаривается с моим представителем обо всех условиях работы, — продолжает Сергей. — Кому-то нужно провести концертную программу, где я должен лишь объявлять выступающих артистов. Другим требуется познакомить представителей разных фирм и компаний друг с другом в неформальной обстановке. Бывает, заказчики просят, чтобы я рассказывал какие-то интересные случаи из моей жизни о работе на ТВ, встречах со звездами. Тогда новогодний корпоратив происходит с элементами моего творческого вечера. Кто-то просит, чтобы я работал полтора часа, другим нужно, чтобы я на сцене был три-четыре часа. В общем, все очень индивидуально».

Соседов говорит, что работать на корпоративах ему очень нравится. Как и его заказчикам. А все потому, что работает он нешаблонно.