В России предложили отменить испытательный срок на работе

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Ранее зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков рассказал о негативных последствиях почасовой зарплаты для рынка труда, пишет RT . А член комитета Госдумы по труду Михаих Тарасенко в беседе с Nation News уточнил, что благодаря почасовой оплате труда вырастет минимальный размер постоянной зарплаты.

Петров считает несправедливым, что новый сотрудник при трудоустройстве получает пониженную зарплату при полноценной нагрузке. Также, по словам депутата, некоторые нечестные работодатели используют испытательный срок для незаконных финансовых махинаций. Например, для дальнейшего занижения зарплаты, ухода от налогов и вывода внутренней бухгалтерии в серую зону.

«Многие слои населения все еще нуждаются во внимании со стороны государства. В частности, в России до сих пор практикуется система так называемого испытательного срока при приеме на работу», — говорится в обращении депутата к главе Минтруда.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минтруда РФ Антону Котякову отменить испытательный срок при приеме на работу в России. Парламентарий считает, что в условиях сложной экономической ситуации многим гражданам нужна помощь государства, пишет РИА «Новости».

Испытательный срок иногда используется для незаконных финансовых махинаций Фото: Анна Майорова © URA.RU

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