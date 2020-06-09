08 июня 2020
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В ХМАО раскрыли особенности голосования по Конституции. «Будет безопаснее, чем поход в магазин»

© Служба новостей «URA.RU»
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Баннеры на тему общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Курган, баннер, конституция российской федерации, поправки в конституцию, общероссийское голосование
Всех избирателей снабдят масками и перчатками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В ХМАО во время голосования по обновлению Конституции РФ будет предусмотрена целая система обеспечения безопасности для избирателей в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев.

«Голосование на участках будет более безопасно, чем поход в продуктовый магазин», — заявил Корнеев. По словам главы избиркома ХМАО, на каждом избирательном участке будут предусмотрены санитарные коврики и антисептики. Всем членам комиссий, наблюдателям и самим голосующим будут выдаваться медицинская маска и перчатки. «Перед входом на участок будет измеряться температура, в случае повышенной температуры человек сможет проголосовать в специальном помещении», — добавил Корнеев.

Председатель территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина в разговоре с журналистом агентства сообщила, что с 25 по 30 июня у жителей есть возможность вызвать избирательную комиссию на дом для участия в досрочном голосовании. Кроме того, этот же период мобильные избирательные участки будут развернуты во дворах и общественных пространствах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к пиар-кампании предстоящего голосования подключены еще и мэры городов и районов. Им поставлена задача максимально повысить явку избирателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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