Всех избирателей снабдят масками и перчатками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В ХМАО во время голосования по обновлению Конституции РФ будет предусмотрена целая система обеспечения безопасности для избирателей в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев.

«Голосование на участках будет более безопасно, чем поход в продуктовый магазин», — заявил Корнеев. По словам главы избиркома ХМАО, на каждом избирательном участке будут предусмотрены санитарные коврики и антисептики. Всем членам комиссий, наблюдателям и самим голосующим будут выдаваться медицинская маска и перчатки. «Перед входом на участок будет измеряться температура, в случае повышенной температуры человек сможет проголосовать в специальном помещении», — добавил Корнеев.

Председатель территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина в разговоре с журналистом агентства сообщила, что с 25 по 30 июня у жителей есть возможность вызвать избирательную комиссию на дом для участия в досрочном голосовании. Кроме того, этот же период мобильные избирательные участки будут развернуты во дворах и общественных пространствах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к пиар-кампании предстоящего голосования подключены еще и мэры городов и районов. Им поставлена задача максимально повысить явку избирателей.