Мэрам из ХМАО нужно найти ключ к сердцам избирателей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Югорским мэрам дали задание — убедить жителей прийти на голосование по обновлению Конституции РФ. В ход идут призывы в социальных сетях и проведение викторин с ценными подарками на избирательных участках, о чем URA.RU сообщили сразу несколько источников, участвующих в организации плебисцита.

«Пришло ТЗ из округа, суть в том, чтобы показать актуальность поправок в Конституцию для жителей в соцсетях от имени глав администраций. После публикации постов необходимо будет отчитаться», — прокомментировал чиновник одного из муниципалитетов. Он считает, что до момента проведения голосования в мэрии городов и районов будут поступать еще масса новых директив с пиар-задачами.

Другой собеседник URA.RU из числа политтехнологов подтвердил информацию об организации викторины среди избирателей во время проведения плебисцита. «Вопросы будут касаться знания отдельных частей Конституции. Правда, времени, остается мало. Никаких „ЦУ“ по поводу призового фонда еще не приходило. Как все будет организовано, сказать, очень сложно», — считает инсайдер.

Впрочем, один из югорских мэров сообщил корреспонденту агентства, что уже решил все вопросы по проведению викторины в своем муниципалитете. «У нас в качестве главных призов приобретены холодильники, телевизоры, другая бытовая техника. Но, вообще, памятный сувенир, получит каждый житель, пришедший на избирательный участок. Опыт проведения президентских выборов показал, что проведение викторины увеличивают мотивацию», — прокомментировал чиновник. В правительство ХМАО отправлен запрос о предстоящей пиар-кампании к голосованию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что внести поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин предложил в январе во время послания Федеральному собранию. Изначально планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии коронавируса. Позже Путин утвердил новую дату: теперь плебисцит будет идти в течение недели — с 25 июня по 1 июля, напоминает RNS .